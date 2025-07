LIVE Italia-Serbia 3-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | vittoria schiacciante per le azzurre! Antropova decisiva nei finali di set

Live Italia-Serbia 3-0, una vittoria schiacciante che dimostra la forza e la determinazione delle azzurre nella Nations League Volley Femminile 2025. Con Antropova decisiva nei finali di set, il team di Velasco si conferma protagonista assoluta del torneo. La sfida di oggi è solo l'inizio di un percorso ambizioso: le prossime partite contro Turchia e Olanda saranno decisive per conquistare il titolo. Questa vittoria rafforza la fiducia delle azzurre, pronte a scrivere pagine memorabili.

I prossimi impegni dell'Italia saranno il 12 luglio contro la Turchia e il 13 luglio contro l'Olanda, padrona di casa: Velasco e le sue ragazze puntano a finire la prima fase della Nations League volley con 12 vittoria su altrettante partite giocate, e questo match con la Serbia sembra essere la dimostrazione perfetta di una nazionale che vuole arrivare fino in fondo in questa competizione!