Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare altezza labbro e più avanti tra le uscite nomentane l'allaccio A24 roma-teramo poi coda tratti tra Pontina e Tuscolano in esterna e sul tratto Urbano della Roma Teramo dove un incidente altezza svincolo raccordo in direzione di Appia complica la situazione con lunghi incolonnamenti un altro incidente segnalato sulla via Pontina altezza Spinaceto in direzione dell'EUR Rimaniamo in zona Eur è nella capitale fino a domani per l'evento presso il Centro Congressi la nuvola sono interdetta al transito carreggiate centrale e complanari del tratto tra Largo Pella e le rampe della Roma Fiumicino attivi Qui divieti di sosta in tutta l'area è modificato anche il servizio del trasporto pubblico con variazioni e modifiche di Bari linea bus Poi chiusura della Stazione EUR Fermi della linea B della metropolitana

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

