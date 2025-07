La prima Birkin di Hermès appartenuta a Jane Birkin battuta all' asta per una cifra da record | 10,1 milioni di dollari

Un'icona di stile e icona di storia dell'alta moda, la prima Birkin di Hermès, creata nel 1984 per Jane Birkin, ha raggiunto un record mondiale all'asta di Sotheby's a Parigi. Con una cifra da capogiro di 101 milioni di dollari, questa borsa simbolo di eleganza senza tempo si conferma come il pezzo più desiderato e costoso mai venduto. Un risultato che rivoluziona il mercato delle luxury bag, lasciando tutti a bocca aperta.

Aggiudicata: la prima borsa Birkin di Hermès, quella ideata nel 1984 per Jane Birkin e appartenuta all'attrice e cantante è stata battuta all'asta da Sotheby's, a Parigi, per una cifra che non ha eguali nella storia.

All'asta la prima Birkin di Hermès disegnata per l'attrice Jane Birkin nel 1984 - L'arte, il glamour e l'esclusività si incontrano a Parigi il 10 luglio, quando all'asta Sotheby's sarà battuta la prima Birkin mai realizzata, creata per l'iconica attrice Jane Birkin nel 1984.

