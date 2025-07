Calciomercato Juve | con Retegui che vola in Arabia su cui chi punterà l’Atalanta? La Dea si orienta verso quei due bomber che piacciono ai bianconeri

Il calciomercato della Juventus si infiamma con Retegui che vola in Arabia, aprendo nuove opportunità per i bianconeri. L’Atalanta, nel frattempo, punta dritto a due bomber molto apprezzati a Torino, portando la competizione tra club a un livello superiore. Con i fari accesi sui grandi colpi di mercato, la sessione estiva promette sorprese e rivoluzioni destinate a cambiare gli equilibri di Serie A. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti più caldi.

Calciomercato Juve, si accende la competizione in materia di attaccanti: con Retegui che va in Arabia, l'Atalanta va su due obiettivi bianconeri. Secondo quanto appreso da Marco Conterio sul proprio profilo X, il futuro di Mateo Retegui è ormai definito: l'attaccante italo-argentino, protagonista di una grande stagione con l' Atalanta, è pronto a trasferirsi all'Al Qadsiah, in Arabia Saudita. Nonostante abbia conseguito il titolo di capocannoniere al termine dell'ultima Serie A, il giocatore ha scelto di accettare una nuova sfida in Arabia, dove le opportunità economiche sono più allettanti. Krstovic sostituto di Retegui per l'Atalanta: la pista è calda.

Genoa Atalanta 2-3: rimonta vincente della Dea, l’obiettivo Juve Retegui consegna i tre punti a Gasperini. Ecco com’è andata - L'Atalanta di Gasperini compie una straordinaria rimonta a Genova, battendo il Genoa 3-2 nell'anticipo di Serie A.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, Mateo Retegui diventerà un calciatore della squadra dell'Arabia Saudita Al Qadsiah. All'Atalanta andranno €67mln per la sua cessione. L'attaccante della nazionale guadagnerà circa €2

Retegui nel mirino dell'Arabia Saudita: all'Atalanta in arrivo un'offerta monstre; Futuro Lookman, cosa succede con Juve e Napoli e la novità Atletico. Retegui e l’Arabia…; Atalanta, Retegui infortunato: lesione muscolare, salterà la Supercoppa Italiana.

Retegui d'Arabia, una cessione d’oro: all'Atalanta 68 milioni, a Mateo 80 in 4 anni - Qadsiah, determinante per l’accelerazione dell’intesa: i due club sono ai dettagli ... Si legge su gazzetta.it

Minoliti: "Retegui in Arabia? Campionato da non sottovalutare" - Non è un campionato da sottovalutare, come tanti fanno qui" le parole del giornalista ... Lo riporta tuttojuve.com