La prefetta Ciaramella in visita al Centro di eccellenza per la tutela ambientale

Mercoledì 9 luglio, la prefetta Vittoria Ciaramella ha visitato il Centro di eccellenza per la tutela ambientale di Sabaudia, accolte con entusiasmo dalla comandante Cristina Avanzo e dal comandante della scuola forestale dei Carabinieri. Un momento importante di confronto e crescita, testimonianza dell’impegno condiviso per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale e della sostenibilità futura. La visita si è conclusa con promettenti prospettive di collaborazione e innovazione.

