Al via il Posa Park al Parco Belvedere | Brusco primo ospite nel cartellone anche Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale

Al Parco Belvedere di Posatora, prende vita il nuovo “Posa park”, inaugurato martedì 15 luglio alle 18, promettendo un'estate ricca di musica e divertimento. Prima ospite d’eccezione, Lodo Guenzi di Lo Stato Sociale, che darà il via a una stagione all’insegna dell’energia e della creatività. Un progetto che trasforma il parco in un vivace punto di incontro, superando la semplice idea di “bar” e offrendo molto di più.

ANCONA – Si inaugura martedì 15 luglio alle 18 il nuovo “Posa park” al parco Belvedere di Posatora. «La vecchia denominazione “Posa bar” era riduttiva - sottolineano Federico Gasparroni, Alessandro Coen e Valerio Barigelletti, già gestori del Nyx e anche di alcuni ristoranti - e superata dal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

