Lega Filo d’Oro Vurro UniMi | Bilancio sociale strumento gestionale

Il bilancio sociale 2024 della Lega del Filo d’Oro si configura come un potente strumento gestionale, capace di trasformare dati e processi in decisioni strategiche per migliorare la vita delle persone. Vurro dell’Università di Milano sottolinea come questa relazione non sia solo un resoconto, ma un vero e proprio faro per l’organizzazione, integrando conoscenza interna e supporto tecnico-scientifico. Un esempio di come la trasparenza possa guidare l’innovazione sociale.

(Adnkronos) – “Il bilancio sociale 2024 della Lega del Filo d’Oro non è solo un documento, ma è uno strumento gestionale che si fonda su una serie di processi organizzativi e manageriali a supporto delle decisioni. Parte da una profonda conoscenza interna e si avvale del nostro supporto tecnico scientifico per estrarre il massimo potenziale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lega Filo d’Oro, Vurro (UniMi): “Bilancio sociale strumento gestionale”

In questa notizia si parla di: lega - filo - bilancio - sociale

L’opera diventa simbolo di inclusività: a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro - L’opera “Una missione per due” diventa simbolo di inclusività a Osimo, unendo l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro.

Lega del Filo d’Oro, utenti e programmi in crescita. I record nell’anno del sessantesimo; Lega Filo d'oro, utenti e programmi in crescita con 1.271 assistiti nel 2024; Nuove strutture, 1200 assistiti, un nuovo manifesto delle persone sordocieche: il 2024 della Lega del Filo d'Oro.

Lega del Filo d’Oro, utenti e programmi in crescita. I record nell’anno del sessantesimo - Nel bilancio sociale 2024 della Lega del Filo d'Oro i dati raccontano del più alto numero di persone sordocieche e con pluriminorazione psicosensoriale assistite (1. vita.it scrive

Lega Filo d’Oro, Vurro (UniMi): "Bilancio sociale strumento gestionale" - “Il bilancio sociale 2024 della Lega del Filo d'Oro non è solo un documento, ma è uno strumento gestionale che ... Da notizie.tiscali.it