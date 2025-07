15 milioni per la manutenzione straordinaria nelle scuole siciliane

Un investimento significativo per il futuro della Sicilia: oltre 15 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle scuole dell’isola per l’anno scolastico 2024-2025. Grazie a fondi regionali e risparmi del Piano di Azione e Coesione, si punta a rendere gli edifici scolastici più sicuri e funzionali in tutte le nove province. Un passo deciso verso un ambiente di apprendimento più stabile e affidabile, perché i nostri studenti meritano il meglio.

Per l’anno scolastico 2024-2025, il governo regionale guidato da Renato Schifani ha destinato oltre 15 milioni di euro a interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole della Sicilia. Le risorse provengono da fondi regionali e da economie residue del Piano di azione e coesione (Pac). Le attività finanziate sono distribuite in tutte le nove province dell’isola e mirano a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: milioni - manutenzione - straordinaria - scuole

Manutenzione, pulizia e vigilanza nei cimiteri: il Comune affida un appalto per 3 milioni di euro - Il Comune di Messina ha aggiudicato un appalto di 3 milioni di euro per la gestione di manutenzione, pulizia e vigilanza nei 17 cimiteri della città.

ACIREALE, FINANZIATA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA FERRETTI E DEL PLESSO RODARI DI STAZZO L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione ha finanziato due progetti di manutenzione straordinaria Vai su Facebook

15 milioni per la manutenzione straordinaria nelle scuole siciliane; Quindici milioni per l'ediliza scolastica, la Regione: Finanziati 314 interventi di manutenzione in tutta l'Isola; Istruzione, dalla Regione 15 milioni di euro per edilizia scolastica in Sicilia.

Scuola: stanziati 15 milioni per interventi manutenzione - 2025, ha stanziato oltre 15 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole siciliane, tra fondi regionali ed economie residue ... Come scrive grandangoloagrigento.it

Manutenzione straordinaria nelle scuole: la Regione ha stanziato 1,2 milioni per la provincia di Siracusa - La Regione ha stanziato 1,2 milioni per la provincia di Siracusa per la manutenzione straordinaria nelle scuole. Riporta siracusanews.it