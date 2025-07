Poste a Cavaglietto una rampa per le persone disabili

accesso più sicuro e agevole a tutti i servizi postali. Questo intervento rappresenta un altro passo concreto di Poste Italiane verso un’Italia più inclusiva, dove ogni cittadino può sentirsi accolto e valorizzato. L’impegno continua: perché l’accessibilità non è solo un diritto, ma un valore imprescindibile per costruire una comunità più equa e solidale.

