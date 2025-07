Incidente fra tre camion in A4 | traffico in tilt in autostrada tra San Donà e Cessalto

Un incidente spettacolare coinvolge tre camion sulla A4 tra San Donà di Piave e Cessalto, causando un caos totale nel traffico e creando lunghe code. La dinamica dell’incidente ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti e le autorità, che sono intervenute prontamente sul posto. Per chi si trova in viaggio, è fondamentale rimanere aggiornati sulle deviazioni e i percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza di tutti.

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)CESSALTO (TREVISO) - Complesso incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, lungo l?autostrada A4 Torino-Trieste in direzione Trieste. Il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente fra tre camion in A4: traffico in tilt in autostrada tra San Donà e Cessalto

E' attualmente chiusa l'autostrada A4 tra Cessalto e San Donà, con traffico reindirizzato in A27/A28 per chi proviene da Venezia, a causa di un incidente avvenuto alle 7.20 tra tre camion e un furgone. Due i feriti; pesanti i disagi alla circolazione, con 6 km Vai su Facebook

