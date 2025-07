Roccamare la pineta di Calvino e degli intellettuali del Novecento sfregiata dal fuoco

Roccamare, tra le verdi braccia della Maremma toscana, non è solo un angolo di paradiso per gli amanti del mare, ma anche un prezioso scrigno di cultura e memoria. Questa pineta, sfregiata dal fuoco e dall’oblio, custodisce le tracce di grandi intellettuali del Novecento e di Calvino stesso, facendo di ogni suo albero un testimone silenzioso di storie e pensieri che resistono al tempo. Un luogo che invita a riscoprire il valore della natura e della cultura, per non dimenticare mai.

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 10 luglio 2025 – Non un semplice luogo di vacanza. Non solo una meta di villeggiatura per famiglie. Ma una culla del pensiero del Novecento. Nel cuore luminoso della Maremma toscana, affacciata sul mar Tirreno e protetta da una vegetazione fitta e odorosa di resina, si stende una delle pinete più rigogliose e al tempo stesso letterarie d'Italia: la pineta di Roccamare, nel comune di Castiglion della Pescaia, in provincia di Grosseto, teatro dell'incendio che ha rischiato di distruggerne una pare. È un paesaggio protetto da cancelli discreti, dune dorate e pini marittimi che custodiscono, da oltre mezzo secolo, le estati e i pensieri di alcuni tra i più grandi scrittori e intellettuali italiani del Novecento.

