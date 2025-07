Entrano all' Eurospin di notte ma non rubano nulla

Una notte insolita all’Eurospin di via della...: i malviventi entrano in azione, ma senza portare via nulla. Forse speravano di trovare il fondo cassa, ma si sono trovati di fronte a una sorpresa: niente bottiglie di superalcolici o generi alimentari. Un episodio che lascia più domande che risposte, e che testimonia come, anche nei momenti più bui, la sicurezza possa fare la differenza.

Forse i malviventi si aspettavano di trovare un fondo cassa che non c'era, ma stando alle prime informazioni non avrebbero portato via neanche dei generi alimentari o qualche bottiglia di superalcolici per consolarsi. Il "furto", finito in nulla, è avvenuto nel punto vendita Eurospin di via della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

