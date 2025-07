Fiamme vicino all' aeroporto di Olbia voli dirottati

Un vasto incendio a Su Trambuccone ha temporaneamente chiuso lo spazio aereo sopra Olbia, causando il dirottamento di alcuni voli. Tuttavia, l'aeroporto Costa Smeralda è rimasto aperto e operativo, consentendo molte partenze ancora durante l'emergenza. La situazione dimostra come, anche in momenti critici, la sicurezza resti la priorità assoluta. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e le ripercussioni sui voli in arrivo e partenza.

Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Lo scalo " Costa Smeralda " è però rimasto aperto e molti aerei, anche dopo lo scoppio del rogo, sono decollati perché l'emergenza riguarda solo l'entroterra e quindi l'area di attraversamento dei velivoli per l'atterraggio. Lo sostiene la Geasar, la società di gestione dello scalo, secondo la quale i voli in arrivo in queste ore vengono dirottati su Cagliari, Alghero e Roma. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto hanno lasciato lo scalo gallurese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati

In questa notizia si parla di: olbia - vicino - voli - dirottati

#Incendio pericoloso vicino all’aeroporto di #Olbia: scalo chiuso per 45 minuti, voli dirottati e ritardi pesanti Vai su Facebook

#Incendio pericoloso vicino all’aeroporto di #Olbia: scalo chiuso per 45 minuti, voli dirottati e ritardi pesanti Vai su X

++ Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati ++; Grosso incendio a Olbia, dirottati tutti i voli del Costa Smeralda; Incendio vicino all’aeroporto di Olbia, voli dirottati a Cagliari.

Chiuso il cielo di olbia per incendio nella zona di su trambuccone: voli dirottati su altri aeroporti - Olbia, ha causato la chiusura temporanea dello spazio aereo sopra Olbia; l’aeroporto Costa Smeralda resta operativo con voli dirottati s ... Lo riporta gaeta.it

Incendio a Olbia, le fiamme vicino all'aeroporto - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Riporta rainews.it