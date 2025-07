Julio Sergio | Mio figlio Enzo è forte e lotta contro la malattia Raccontiamo la nostra storia per dare speranza ad altri

La storia di Julio Sergio, ex-portiere della Roma, e suo figlio Enzo, affetto da un tumore cerebrale, è un esempio di incredibile forza e speranza. Attraverso il racconto di questa straordinaria prova, vogliamo condividere un messaggio di coraggio e fede, offrendo conforto a chi affronta sfide simili. Perché anche nelle tenebre più fitte, la luce della speranza può brillare più forte di quanto si pensi.

L’ex-portiere della Roma racconta a Vanity Fair il percorso del figlio che ha un tumore cerebrale. Parole d’ordine: coraggio e fede. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Julio Sergio: «Mio figlio Enzo è forte e lotta contro la malattia. Raccontiamo la nostra storia per dare speranza ad altri»

Julio Sergio, gesto commovente per il figlio malato di tumore - Un gesto di amore e coraggio che tocca il cuore: Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha condiviso un video commovente su Instagram, dove si vede lui e il figlio Enzo dal barbiere, pronti a rasarsi la testa.

