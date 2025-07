Donna incinta diretta in ospedale resta bloccata nel traffico per un incendio | scortata dai carabinieri

In un drammatico episodio di emergenza, una donna incinta in viaggio verso l'ospedale si è trovata bloccata nel traffico causato da un incendio sulla Pontina. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, garantendole una scorta sicura e rapida. Un esempio di prontezza e solidarietà in situazioni di crisi che sottolinea l'importanza di interventi immediati per salvare vite. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa corsa contro il tempo.

Una donna incinta diretta in ospedale è rimasta bloccata nel traffico della Pontina ieri, a causa dell'incendio che ha creato code chilometriche in strada. I carabinieri l'hanno scortata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ospedale - donna - incinta - diretta

Traffico in Costiera, donna incinta scortata in ospedale da Sorrento a Napoli dai carabinieri - In un gesto di solidarietà e tempestività, i carabinieri di Sorrento hanno scortato una donna in gravidanza al Policlinico di Napoli.

Il 31 maggio 2024, dopo annunci e rinvii, all’Ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino era stata aperta la “stanza d’ascolto”. Una stanza per le donne che hanno intenzione di abortire, non per aiutarle a “superare le cause che potrebbero indurre all’ Vai su Facebook

Donna incinta diretta in ospedale resta bloccata nel traffico per un incendio: scortata dai carabinieri; Donna incinta resta imbottigliata sulla Pontina durante l'incendio, soccorsa dai Carabinieri; Gangrena di Fournier. Equipe del Brotzu salva donna incinta che guarisce dalla infezione cronica.

Donna incinta diretta in ospedale resta bloccata nel traffico per un incendio: scortata dai carabinieri - Una donna incinta diretta in ospedale è rimasta bloccata nel traffico della Pontina ieri, a causa dell'incendio che ha creato code chilometriche in strada ... Da fanpage.it

Donna incinta resta imbottigliata sulla Pontina durante l'incendio, soccorsa dai Carabinieri - Una donna in stato di gravidanza avanzata resta bloccata sulla Pontina, i Carabinieri intervengono e la scortano in ospedale facendosi largo tre la auto ... latinaoggi.eu scrive