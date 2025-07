Camano all’uscita dalla sede dell’Inter | Chiarimento tra Lautaro e Calhanoglu? Cose di campo e su Gila rispondo così

All’uscita dalla sede dell’Inter, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha chiarito alcuni aspetti importanti sullo stato di fermento tra i protagonisti nerazzurri. Tra gli argomenti trattati, le recenti discussioni tra Lautaro e Calhanoglu e le questioni di campo si sono fatte spazio, mentre sulla situazione di Gila ha risposto in modo deciso. Ecco cosa c’è da sapere sulle ultime novità che scuotono l’ambiente interista.

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti fuori dalla sede dell’Inter. Alejandro Camano, agente del capitano dell’ Inter Lautaro Martinez e dell’ex nerazzurro Achraf Hakimi, ha fatto visita alla sede del club in Viale della Liberazione per circa un’ora. Dopo l’incontro, Camano si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti, toccando diversi temi rilevanti riguardanti il futuro dei suoi assistiti e alcuni recenti eventi in casa Inter. Uno degli argomenti sollevati dai cronisti è stato l’eventuale interesse dell’Inter per Mario Gila, difensore della Lazio, in relazione a possibili rinforzi per la retroguardia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Camano all’uscita dalla sede dell’Inter: «Chiarimento tra Lautaro e Calhanoglu? Cose di campo, e su Gila rispondo così»

Dall'ipotesi Gila per la difesa al chiarimento tra Lautaro e Calhanoglu: le parole dell'agente Camano dopo la visita nella sede dell'Inter

