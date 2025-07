Le azzurre di Velasco non si fermano più | 3-0 alla Serbia record di vittorie sempre più vicino

Le azzurre di Velasco continuano a scrivere storie di successo: 3-0 alla Serbia e un record di vittorie consecutive che avvicina ancora di più i traguardi storici. Da giugno 2024, l’Italia donne è imbattuta, con 24 successi di fila, solo due distanze dal record di Barbolini. Sabato, una sfida cruciale contro la Turchia promette di mantenere alta la nostra rigorosa ambizione.

L'Italia donne è imbattuta da giugno 2024: 24 successi consecutivi, ne mancano due per raggiungere Barbolini. Sabato la sfida con la Turchia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le azzurre di Velasco non si fermano più: 3-0 alla Serbia, record di vittorie sempre più vicino

In questa notizia si parla di: azzurre - velasco - fermano - serbia

LIVE Italia-Germania, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurre di Velasco - Benvenuti alla direttaLIVE della sfida tra Italia e Germania nella Nations League femminile 2025! Le azzurre di Velasco tornano in campo per il secondo impegno, determinate a consolidare la loro posizione e mostrare il nuovo volto del team.

Le azzurre di Velasco non si fermano più: 3-0 alla Serbia, record di vittorie sempre più vicino; Volley, le azzurre volano in semifinale: l’Italia di Velasco ha battuto 3 a 0 la Serbia; VNL 2024, l’Italia cala il poker di vittorie con la Serbia.

Le azzurre di Velasco non si fermano più: 3-0 alla Serbia, record di vittorie sempre più vicino - L'Italia donne è imbattuta da giugno 2024: 24 successi consecutivi, ne mancano due per raggiungere Barbolini. Lo riporta gazzetta.it

Italia-Serbia 3-0: le Azzurre fanno 10/10 e consolidano il primo posto. Egonu-Antropova ancora favolose - L'Italvolley festeggia il decimo successo in altrettante partite di VNL sgretolando anche la Serbia per 3- Riporta eurosport.it