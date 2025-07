Pregiudicato senza assicurazione non si ferma all' alt | denunciato

Nella notte di Città di Castello, un uomo già noto alle Forze dell'ordine ha trasformato la festa in un incubo, rifiutandosi di fermarsi ai controlli e sfuggendo alla legge. La sua resistenza a pubblico ufficiale ha portato a una denuncia, sottolineando come l'assenza di assicurazione e il passato criminale possano aggravarne le conseguenze. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le norme per garantire sicurezza e legalità nella comunità.

Città di Castello, 10 luglio 2025 - La Notte Fucsia per lui si è trasformata in una nottataccia nera. Si tratta di un uomo, già noto alle Forze dell'ordine, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E' successo a Città di Castello nell'ambito dei controlli messi a punto in occasione della Notte Fucsia, per la prevenzione e repressione dei reati predatori in ambito urbano e per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un appostamento, infatti, gli agenti hanno notato un veicolo sospetto; hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporre il conducente ad una verifica più approfondita. 🔗 Leggi su Lanazione.it