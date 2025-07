Sky Racket e Figment 2 | gratis su Epic Games Store

Dal 10 al 17 luglio 2025, Epic Games Store regala due titoli indie imperdibili: Sky Racket e Figment 2: Creed Valley, per un valore totale di 36.98€. Questa è l’occasione perfetta per arricchire la tua collezione di giochi senza spendere nulla. Ricorda, basta avere un account su Epic Games per scaricare e giocare quando vuoi ai tuoi nuovi preferiti. Non lasciarteli sfuggire!

Dal 10 al 17 luglio 2025, l'Epic Games Store offre due titoli indie acclamati: Sky Racket  (valore 11.99€) e Figment 2: Creed Valley  (valore 24.99€), per un risparmio totale di 36.98€. Un'opportunitĂ imperdibile per arricchire la propria libreria con giochi mai distribuiti gratis in precedenza sulla piattaforma. Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perchĂ© rimarranno per sempre nella tua libreria.

