Bartoli Lega del Filo d’Oro | 2024 risultati positivi e in crescita

Il 2024 si apre con risultati straordinari per la Lega del Filo d’Oro, che ha ampliato il suo impatto aiutando un numero sempre crescente di persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Un anno di crescita non solo in termini numerici, ma anche di speranza e solidarietà, grazie all’impegno di dipendenti, volontari e sostenitori. Questo testimonia come, insieme, possiamo fare la differenza. È un traguardo importante che ci invoglia a continuare con rinnovata passione e determinazione.

(Adnkronos) – “Il dato più significativo del 2024 è avere aiutato un numero maggiore di persone, bambini, giovani, adulti e anche persone anziane che vivono quotidianamente la condizione della sordocecità e della pluridisabilità psicosensoriale. Questo ha comportato una crescita anche nel numero del personale dipendente, dei volontari, dei nostri sostenitori e delle donazioni ricevute. È . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bartoli (Lega del Filo d’Oro): “2024 risultati positivi e in crescita”

In questa notizia si parla di: bartoli - lega - filo - risultati

Lo scorso anno il soldato Pino Insegno si sentiva un filo sotto attacco perché la sua connessione con il nuovo corso della Rai sembrava non riscuotere il meritato apprezzamento. Così appena possibile sottolineava i suoi punti di forza: «L’empatia non cambia Vai su Facebook

Bartoli (Lega del Filo d’Oro): 2024 risultati positivi e in crescita; Lega del Filo d’Oro, utenti e programmi in crescita. I record nell’anno del sessantesimo; LEGA DEL FILO D’ORO: NELL'ULTIMO ANNO ASSISTITE 1.271 PERSONE SORDOCIECHE, È IL NUMERO PIÙ ALTO MAI REGISTRATO.

Lega del Filo d’Oro, utenti e programmi in crescita. I record nell’anno del sessantesimo - Nel bilancio sociale 2024 della Lega del Filo d'Oro i dati raccontano del più alto numero di persone sordocieche e con pluriminorazione psicosensoriale assistite (1. Segnala vita.it

Lega Filo d'Oro compie 60 anni con più alto numero di assistiti - La Lega del Filo d'Oro festeggia i suoi 60 anni con un importante traguardo: ha raggiunto il numero più alto di utenti assistiti e di giornate di ricovero erogate nella storia della fondazione. Si legge su ansa.it