Falsa aggressione fascista | ex sindacalista chiede messa alla prova

In un caso che ha acceso il dibattito pubblico, Fabiano Mura, ex sindacalista della Fillea Cgil di Genova, chiede ora la messa alla prova dopo aver denunciato un'aggressione fascista rivelatasi falsa. La decisione giunge a seguito della chiusura delle indagini, sollevando interrogativi sulla gestione di episodi delicati e sulla tutela dei diritti di chi si trova al centro di accuse infondate. Ma questa vicenda segna davvero una svolta nel panorama sociale e giudiziario?

Fabiano Mura, il sindacalista della Fillea Cgil di Genova che aveva denunciato lo scorso aprile un'aggressione fascista rivelatasi poi inventata, ha chiesto la messa alla prova. Il procuratore aggiunto Federico Manotti aveva chiuso le indagini a giugno, indagando l'uomo per simulazione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

