Violenza sessuale su una 15enne americana in vacanza a Ravello fermato un uomo

Da un tragico episodio che ha sconvolto la pittoresca cornice di Ravello, arriva la notizia di un grave caso di violenza sessuale su una ragazzina americana di 15 anni. La giovane vittima, in vacanza con la famiglia, ha subito un atroce abuso da parte di un dipendente della struttura ricettiva. L'arresto dell’uomo, un italiano di 41 anni di origini egiziane, rappresenta un passo importante nella ricerca di giustizia e tutela delle vittime.

Violenza sessuale su una ragazzina di 15 anni a Ravello (Salerno). La vittima è una turista americana in vacanza con i genitori: è stata abusata da un dipendente della struttura nella quale la famiglia statunitense alloggiava. L’uomo, un italiano di 41 anni di origini egiziane, è stato fermato. Stando a quanto denunciato e ricostruito dagli investigatori, l'uomo l'avrebbe aggredita abusando di lei durante una temporanea assenza dei genitori. Da qui il fermo dell'uomo con l'accusa di violenza sessuale. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della Compagnia di Amalfi e a coordinare le indagini è la procura di Salerno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Violenza sessuale su una 15enne americana in vacanza a Ravello, fermato un uomo

