Vittoria Puccini | Sposerò Fabrizio Lucci mia figlia ha impedito a me e Alessandro Preziosi di farci del male

Vittoria Puccini si prepara al grande passo con Fabrizio Lucci, mentre rivela come la famiglia e i sentimenti influenzino ogni decisione. Tra emozioni e incertezze, l’attrice condivide dettagli esclusivi sul matrimonio e sulla tutela della sua famiglia, sottolineando il ruolo fondamentale di Elena nel mantenere l’armonia. La sua storia è un intreccio di amore, sacrificio e speranza: scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro.

Vittoria Puccini racconta in un'intervista il matrimonio imminente con Fabrizio Lucci. Non sa ancora se opteranno per una cerimonia privata: "Come sempre, quello che arriverà arriverà". E sull'ex Alessandro Preziosi: "Nostra figlia Elena ci ha protetti, per lui ho sofferto molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

