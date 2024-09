Un cartellone ricco e variegato per soddisfare la curiosità di un pubblico trasversale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il nuovo claim della Stagione 2024-25 "METTI UNA SERA AL TEA" riflette l'obiettivo del TEA di porsi tra i luoghi privilegiati per vivere esperienze artistiche uniche, in un ambiente accogliente e vivace, con una capienza perfetta per ospitare concerti e grandi allestimenti scenici, selezionati tra le migliori proposte nazionali e internazionali. CONCERTI - Ad ottobre e novembre, sul palco del TEA, sfileranno grandi star della musica internazionale ed eccellenze indiscusse della musica italiana: il 14 ottobre 2024, Robert Plant, insieme a Suzi Dian, si esibirà con il progetto Saving Grace; il 30 ottobre il palco sarà di Diodato, pronto per un nuovo capitolo musicale, mentre il 31 ottobre sarà la volta di Luciano Ligabue in In Teatro - Dedicato a noi, un’occasione per ascoltare le canzoni del suo ultimo album, insieme naturalmente agli altri suoi grandi successi.