Ultime Notizie Roma del 27-09-2024 ore 14 | 10

(Di venerdì 27 settembre 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’uragano Elene che ha toccato terra in Florida con una forza di categoria 4 è stato adesso declassata categoria uno l’ha rivelato il centro nazionale origami la tempesta spingere entroterra verso nord in azione della vicina Giorgia il servizio di monitoraggio mette in guardia gli eventi che possono ancora superare i 90 a 100 km orari con effetti catastrofici una situazione definita estremamente pericolosa che minaccia le vite umane finora a casa di l’uragano tre persone sono morte oltre un milione di casi sono rimaste senza corrente elettrica andiamo in Medio Oriente Netanyahu condividiamo gli obiettivi Ma per il cessate il fuoco ma si continua a combattere gli allarmi sono scappati poco prima della mezzanotte italiana in tutto il centro di Israele per l’arrivo di un missile ...