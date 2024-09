Sembrava un bunker non mi sentivano | parla la donna violentata a Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Paolo Del Debbio ha aperto l'ultima puntata di 4 di sera con il racconto, in diretta, dellaaggredita enei giorni scorsi in un sottopasso a, in zona Porta Pia. "Mi sono sentita afferrare parte del braccio da una persona a me ignota tanto che sono rimasta gelata. Ho detto 'Cosa sta succedendo?'. Mi sono sentita strattonare. Mitutto strano. Questa persona mi ha trascinato nel sottopassaggio buio. L'unica fonte di illuminazione era la torcia del telefono di questo straniero", ha detto la, provando a rimettere insieme i pezzi e a riportare quanto le è accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Dopo un'indagine la polizia ha arrestato il presunto responsabile della violenza. Si tratta di un cittadino africano di nazionalità marocchina di 40 anni.