No alle occupazioni abusive | l' incontro dopo lo sgombero dell' ex Hotel Cinecittà

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Non c'è spazio per chi occupa abusivamente e delinque". È il grido di cittadini, associazione e comitati di quartiere del VII Municipio di Roma Capitalelo'ex. Di questa sera, l'di "piazza" che si è svolto nei pressi di via Eudo Giulioli e che ha visto una forte partecipazionea comunità locale per dire "no". Un evento che ha visto la partecipazione del senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, e Don Antonio Coluccia, volto noto nella lotta contro l'illegalità, per ribadire l'impegno a restituire sicurezza e legalità al territorio.