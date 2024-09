Le suore di Iolo compiono 60 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sessant’e non sentirli. Sentire invece l’affetto degli ex alunni, nonni, figli e nipoti che continuano a varcare la soglia del portone di via Ofanto, oggi come sessant’fa. Sessant’in cui la scuola paritaria Cuore Immacolato di Maria ha visto un quartiere cambiare pelle, quello del Sacro Cuore, sempre più multietnico. Tempi che cambiano, quelli che fotografa la direttrice, suor Stefania Pannacchione, ma sempre con l’amore immutato verso i più piccoli trasmettendo la sensazione di far parte di una famiglia. "Siamo sempre stati una realtà aperta al cambiamento: qui abbiamo quasi il 50% di alunni di origine cinese. I loro genitori sono consapevoli del nostro progetto educativo, sanno che offriamo un’istruzione cattolica e per loro va bene. Siamo un piccolo laboratorio di inclusione".