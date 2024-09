Il fascino delle piante guerriere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Perché un’orchidea vuole assomigliare a un insetto? Perché una pianta ha imparato a contare? Perché un magnifico fiore emana un odore di carne putrescente? A questi e a tanti altri curiosi interrogativi cercherà di rispondere la nuova mostra temporanea di Kosmos, il museo di Storia naturale dell’Università di Pavia, che ha come protagoniste alcuneche fanno tutto quello che non ci si aspetterebbe da un vegetale, combattendo per la propria sopravvivenza. ". Viaggio tra i vegetali che credono di essere animali" si intitola la mostra curata dai naturalisti Raffaella Fiore e Francesco Tomasinelli, in collaborazione con l’orto botanico Città studi dell’Università di Milano e l’orto botanico dell’Università di Pavia, che si inaugura oggi alle 17 e sarà aperta da domani al 2 marzo da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ingresso solo mostra 4 euro).