Dopo la produzione crolla pure il fatturato | la crisi nera dell’industria italiana

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non bastava l’ennesimo calo dellaindustriale. Ora arriva anche il calo del, che conferma un quadro in peggioramento. L’Italia risente, sicuramente, della recessione in Germania, con la domanda interna del nostro Paese che ormai non è più sufficiente per contrastare il calo delle commesse estere. L’ottimismo del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si dice fiducioso sulla “resilienza” dell’Italia, si scontra ancora una volta con la realtà dei dati. Industria inlatoccaalL’Istat ha diramato gli ultimi dati sui fatturatidi luglio: il calo è dello 0,4% rispetto a giugno e addirittura del 4,7% su base annua. Si tratta della terza flessione consecutiva del dato congiunturale.