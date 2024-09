Detenuto evade dall’ospedale di Bologna allarme

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un giovanedi origine pugliese, appena maggiorenne, è riuscito a fuggire dall’Istituto Penale per Minorenni dinella tarda serata di ieri, mentre si trovava presso l’ospedale Sant’Orsola per accertamenti medici. L’evasione, avvenuta sotto una ridotta scorta, ha scatenato preoccupazioni per le condizioni del sistema carcerario minorile in Italia. Il giovane era stato trasportato in ospedale a seguito di un’aggressione subita la mattina stessa da altri detenuti. Questo episodio ha nuovamente acceso il dibattito sulla crisi che affligge le strutture penitenziarie italiane. Secondo quanto dichiarato dal Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, il caso evidenzia il deterioramento del sistema carcerario, già duramente provato da problemi strutturali e gestionali. L’evasione delè avvenuta in circostanze particolarmente critiche.