Corriere dello Sport – Szczesny al Barcellona è fatta | ecco quando si chiude

Ci sono ancora da definire alcuni dettagli, ma l'arrivo dial Barça è cosa. Almeno è quanto assicurano tutti i principali media catalani. L'ex portiere della Juventus ha aumentato l'intensità degli allenamenti nel suo attuale domicilio di Marbella, atterrerà allo scalo del Prat domenica e lunedì è atteso nella cittadellaiva per le visite mediche che precederanno la firma sul contratto che lo legherà alfino al termine della stagione.e la nuova avventura alI preparatori atletici blaugrana puntano ad avere a disposizione il sostituto dell'infortunato Ter Stegen per la partita col Siviglia del prossimo 20 ottobre, dopo la sosta, una settimana prima del Clasico in programma al Bernabeu.