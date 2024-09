Chi è Luk3 Luca Pasquariello di Amici 24

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 27 settembre 2024) C’è anche il cantantenel cast della nuova edizione didi Maria De Filippi. Un nome fortemente voluto sia da Anna Pettinelli sia da Lorella Cuccarini, tant’è che sarà lui nei prossimi giorni a decidere con quale professoressa lavorare. Al secolo, il cantante è molto famoso sui social. Il suo singolo più famoso si intitola Alice ed è un brano realizzato in collaborazione con una vecchia conoscenza di, il cantante Ascanio. Alice è un singolo dedicato alla tiktoker Alice Mordenti, sua ex fidanzata con cui ora ha mantenuto dei buoni rapporti. Chi è? Nato a Marcianise, in Campania, il 3 marzo 2007,ha scelto il nome d’arte diper debuttare nel mondo della musica. Oltre Alice ha inciso anche il brano Cosa Siamo, il brano Dai Miei Occhi e recentemente ha rilasciato anche la versione spagnola di Tutta Rosa.