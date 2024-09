Triangle Strategy arriverà in VR

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) Oggi Square Enix ha annunciato che il GdR tattico a turni, pubblicato originariamente su console e PC nel 2022,su Meta Quest il 31 ottobre 2024. A partire da oggi, chi gioca su Meta Quest 2 e Meta Quest 3 può pre-ordinare il gioco.per Meta Quest offre un sistema di combattimento complesso e tattico migliorato dai comandi intuitivi su VR, che lo trasformano in un’esperienza di ruolo completamente immersiva. Potremo muoverci a 360° sul campo di battaglia in 3D e collocare i personaggi con precisione per definire la strategia di combattimento. Il destino dei personaggi è letteralmente nelle nostre mani, e vivremo la drammatica storia dei regni in guerra come mai prima d’ora.