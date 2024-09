Terzo Polo Gelmini | Andiamo verso centrodestra perché è impensabile percorso con sinistra massimalista

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Oggi prosegue il confronto tra ‘Centro popolare’ e Noi Moderati. Un momento importante per rafforzare il centro e potenziare la politica non gridata, riformista, popolare e pragmatica di cui il paese ha bisogno”. Così Mariastella, commentando la presenza delle ex parlamentari di Azione e ora fondatrici dell’associazione ‘Centro popolare’, Mara Carfagna, Giusy Versace estessa, al consiglio direttivo allargato di Noi Moderati di Maurizio Lupi. “Noi abbiamo provato a costruire un centro lontano dagli schieramenti. Il fallimento delha esaurito quello spazio. È evidente che per noi non è pensabile uncon laed è naturale che persone che provengono dalprovino, laddove lo spazio del centro si è esaurito, a costruire un centro all’interno del”, ha aggiunto l’ex esponente di Azione.