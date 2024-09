Servette-Roma oggi Champions League calcio femminile | orario tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il passaggio del turno è vicino. Ma servirà comunque cautela alla, pronta ad affrontare quest’alle ore 19:00 ilnella partita di ritorno valida per i playoff della UEFA Women’s2024/2025 di. Al Tre Fontane, in occasione della disputa di andata, le Campionesse d’Italia si sono imposte per 3-1, mettendo così a referto il primo successo della stagione dopo una avvio non semplice, determinato dai pareggi contro Lazio e contro il Sassuolo. Sono due le reti di vantaggio delle capitoline, intenzionate a proseguire il loro percorso nella competizione continentale, con l’obiettivo tangibile di migliorare quanto fatto lo scorso anno, dove le ragazze di Mister Alessandro Spugna furono fermate ai quarti di finale.