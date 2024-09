Scontro tra tre auto sulla Statale | due feriti traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Teramo - Incidente a CastellaltoValle del Vomano: soccorsi sul posto e viabilità compromessa in entrambe le direzioni. Un grave incidente ha causato il blocco del150 della Valle del Vomano, nel comune di Castellalto. Lo, avvenuto al chilometro 14,3, ha coinvolto tre vetture e provocato due, mentre la circolazione è stata interrotta temporaneamente in entrambe le direzioni. Le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per gestire l’emergenza e facilitare il ripristino della viabilità. I soccorsi, giunti sul luogo dell’incidente, hanno prestato assistenza ai, che sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni di salute delle persone coinvolte, ma i duenon sembrano essere in pericolo di vita.