Salvatore Sirigu | ritorno emozionante al Maradona tra le fila del Palermo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’ex portiere del Napoliguida ilnel match valido per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Il Napoli si prepara a tornare in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri, dopo aver superato il Modena ai rigori nei trentaduesimi, affronteranno il, che ha recentemente trionfato contro il Parma. La partita si disputerà giovedì 26 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armandodi Napoli, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Tra i protagonisti, tra ledegli ospiti, spicca, ex portiere del Napoli, il cuisul campo napoletano è carico di emozione. Secondo il Corriere dello Sport,, che ha vissuto momenti indimenticabili con i partenopei, si prepara a vivere un’emozione unica dopo 13 anni, contribuendo alla storia rosanero.