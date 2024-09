Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) 26 settembre 2024 – Il Medio Oriente si trova sull’orlo di una potenziale, con Israele che prepara le sue truppe per un’offensiva dicontro il movimento islamista Hezbollah in. Questa prospettiva allarmante è stata delineata dal presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un intervento al talk show The View su ABC News. Biden non ha escluso la possibilità di una soluzione diplomatica, affermando che esiste un’opportunità per “cambiare fondamentalmente l’intera regione”, ma la siturimane critica. A supporto di quanto detto dal presidente, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso il suo sostegno a Israele, sottolineando il legittimo interesse dello stato ebraico a rimuovere Hezbollah dai confini settentrionali, pur ribadendo la preferenza per una soluzione diplomatica.