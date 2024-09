Paola Egonu in lacrime | ogni volta è sempre peggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 26 settembre 2024)non è riuscita a trattenere le, lo ha confessato unaper tutte: niente da fare, così non va.singola medaglia, delle tante che gli atleti azzurri hanno portato a casa in occasione della scorsa edizione delle Olimpiadi, ha un valore imprescindibile ed inquantificabile. Una di esse, però, risulta avere un peso specifico più importante. Non perché valga più delle altre, ma per il significato che ha assunto il fatto che a vincerla sia stata l’Italia.non riesce a trattenere le(AnsaFoto) – Ilveggente.itI bene informati avranno intuito che ci stiamo riferendo all’oro vinto dalla squadra femminile di volley, che prima del 2024 non aveva mai conquistato, pensate un po’, neppure un bronzo. Ed ecco spiegato, in quattro e quattr’otto, perché quella medaglia sia in qualche modo più speciale delle altre.