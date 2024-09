Luna Rossa trionfa coi giovani Gradoni | Navigato meglio degli avversari Ugolini | Attuato il piano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha vinto la prima edizione della Youth America’s Cup, ovvero la versionele della competizione sportiva più antica al mondo. Il torneo riservato agli under 25, andato in scena nelle acque di Barcellona, è stato dominato in lungo e in largo dal sodalizio italiano, che ha ampiamente meritato il trofeo dopo aver giganteggiato nella finale secca disputata contro American Magic. Team Prada Pirelli mette in bacheca il titolo e ora sogna in grande anche con la formazione maggiore, che oggi pomeriggio inizierà la finale della Louis Vuitton Cup contro INEOS Britannia per meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il quartetto a bordo ha fatto grande festa dopo avere tagliato il traguardo, esultando per un risultato di grande spessore tecnico e che testimonia la caratura deivelisti italiani.