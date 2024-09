L’Inter scopre le difficoltà | ora solo una medicina per superarle!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024), da un anno a questa parte, sta vivendo il suo vero primo momento di. Tocca adesso reagire da grande squadra. PERIODO COMPLICATO – Se non è un momento decisivo, poco ci manca. Nell’ultimo annoha vissuto pochi se non nessun periodo dio di magra in termini di risultati. La stagione dello scorso anno è stata praticamente perfetta, con la squadra di Simone Inzaghi che ha polverizzato qualsiasi tipo di ostacolo e grattacapo sia in campo che fuori. Nondal punto di vista prettamente tecnico, ma anche medico e infortunistico. Qualcosa di diverso, invece, si sta materializzando in questo inizio di annata. L’avvio in campionato al piccolo trotto è un dato inconfutabile (meno sette rispetto a settembre 2023), così come il problema legato agli infortuni.