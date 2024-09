La transizione ecologica delle imprese è già in atto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per le aziende italiane ed europee, la sostenibilità ambientale è trasformata in un asset fondamentale per il successo a lungo termine. Complici le richieste di banche e società finanziarie, sempre più attente al profilo ESG, come testimonia un recente studio condotto da Banca d'Italia sulle ripercussioni contabili derivanti dalle scelte in fdi sostenibilità. Ma anche i nuovi obblighi imposti dalle normative internazionali, di cui la direttiva CSRD è solo la più evidente. E mentre lesi stanno adeguando alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori sempre più attenti all'impsociale e ambientale dei prodotti, anche la finanza agevolata riconosce il valore strategico della. Sono sempre più frequenti infatti gli stanziamenti di governi, UE e enti regionali a supportoche investono in progetti green e sostenibili.