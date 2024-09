Imsa zoom sulle Pmi del futuro Terapie cellulari e robot ecco chi sono le due startup vincitrici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Restituire autonomia e libertà di movimento alle persone, seppure in due ambiti diversi, è la mission di Hemera e Alba, le dueche si portano a casa ex-aequo la 18a edizione dell’Italian MasterAward (), promossa dalla rete PNICube, e organizzata in collaborazione con l’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, con il supporto di Regione Piemonte tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, e il patrocinio di Mimit, Maeci Asvis e Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Tra le finalità dell’evento quella di far conoscere le imprese innovative che hanno già avuto un impatto economico e sociale, creando nuove opportunità di investimento e consentendo agli investitori di valutare al meglio il loro potenziale e decidere di sostenerle.