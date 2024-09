Firenze se il sindaco non dà l’esempio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’ultima ideona sembra uscita da un film di Indiana Jones. Premessa: ai turisti sono troppi. Ammorbano l’aria, sporcano le strade, mangiano in piedi. Ma soprattutto, prendono in affitto gli appartamenti del centro, rubandoli agli onesti residenti. E cosa riesuma la sindaca, Sara Funaro? Un tunnel sotto l’Arno. Farebbe defluire gli animaleschi visitatori, per lasciare spazio agli spossati abitanti. Basta overtourism, Maremma impestata. Nell’attesa, lei marca continuità con l’illustre predecessore, Dario Nardella, che ha trovato riparo nell’Europarlamento. Basta affitti brevi nel centro storico. Si chiudono i rubinetti. Chi ha avuto, ha avuto. E chi ha dato, ha dato. La delibera, chiaramente, non può essere retroattiva. Gli aspiranti locandieri, come ammoniva il concittadino Dante davanti alla porta dell’Inferno, devono «lasciare ogni speranza».