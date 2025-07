Apple respinto ricorso negli Usa | verso processo antitrust

Apple si trova nuovamente sotto accusa negli Stati Uniti, con un giudice federale che ha respinto il tentativo dell’azienda di archiviare un importante procedimento antitrust. L’accusa sostiene che Apple avrebbe manipolato il mercato creando barriere illegali per proteggere l’iPhone e massimizzare i profitti. La decisione di Xavier Neals apre le porte a un lungo contenzioso, che potrebbe ridefinire i confini della competizione nel mondo tecnologico.

Un giudice federale statunitense ha autorizzato la prosecuzione di una causa antitrust contro Apple, respingendo la richiesta dell’azienda di archiviare il caso. Secondo l’accusa, l’azienda, che detta le tendenze tecnologiche, avrebbe costruito un labirinto di barriere illegali per proteggere l’iPhone dalla concorrenza e aumentare i suoi margini di profitto. Il parere di 33 pagine del giudice distrettuale statunitense Xavier Neals del New Jersey consentirà di procedere con la causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Apple 15 mesi fa. Neals ha fissato una tempistica che potrebbe portare il caso in tribunale nel 2027. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Apple, respinto ricorso negli Usa: verso processo antitrust

In questa notizia si parla di: apple - antitrust - respinto - ricorso

Apple, respinto ricorso negli Usa: verso processo antitrust - LaPresse; Apple perde ricorso antitrust in Germania: più controlli su App Store e su ecosistema; Apple non ha trovato il suo giudice a Berlino, vittoria per l’Antitrust tedesca.

Antitrust UK indaga su App Store dopo ricorso respinto - L’ antitrust del Regno Unito può proseguire l’indagine sulla posizione dominante di Apple nei browser, App Store e nei videogiochi cloud ... Si legge su macitynet.it

Cartello per il prezzo degli ebook, Apple condannata a pagare 450 milioni di dollari - RaiNews - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di Apple contro l'accusa di aver messo in piedi un cartello con cinque editori per aumentare il prezzo degli e- rainews.it scrive