Clamoroso Inzaghi l’Al Hilal elimina il Manchester City | sfida pazza!

Una notte indimenticabile per il calcio mondiale: l’Al Hilal di Simone Inzaghi sorprende tutti eliminando il Manchester City di Guardiola in una sfida mozzafiato, terminata 4-3 ai supplementari. La qualificazione pazzesca ha acceso i riflettori sulla squadra saudita, regalando un risultato clamoroso e un capitolo incredibile nel Mondiale per Club. Ma cosa ha reso possibile questa impresa straordinaria? Scopriamolo insieme.

L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha sbattuto clamorosamente fuori dal Mondiale per Club il Manchester City vincendo 4-3 dopo i tempi supplementari. QUALIFICAZIONE PAZZESCA – Nella notte alle 3 italiane si è giocato il sesto ottavo di finale del Mondiale per Club, che vedeva di fronte l'Al Hilal di Simone Inzaghi e il Manchester City di Josep Guardiola, ossia i due allenatori della finale di Champions League di Istanbul tra Inter e City, finita 0-1 a favore degli inglesi. A Orlando match incredibile e pirotecnico, che si decide dopo 120 minuti di battaglia. Dopo nove minuti il Manchester City passa in vantaggio con la rete di Bernardo Silva su assist di Gundogan e nella prima frazione di gioco ha almeno altre due palle-gol importanti per raddoppiare.

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

