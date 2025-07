Rafah è sparita da Gaza

Rafah, culla di storia e speranza, è ora un ricordo sbiadito nel cuore di Gaza. Dopo venti mesi di devastazione, la città è stata brutalmente cancellata dalla mappa, lasciando dietro sé un deserto di macerie e dolore. Questa distruzione non è un caso isolato, ma il volto di una strategia più vasta che mira a eliminare le radici di una comunità. E non è certo l’unica…

Rafah non c’è più, è sparita, è stata brutalmente cancellata da Gaza. Dopo venti mesi di bombardamenti, Rafah non esiste più. Rasa al suolo. Sparita dalle mappe, svuotata dalle famiglie che la abitavano, devastata da bulldozer e raid che hanno spianato tutto: case, scuole, moschee, ospedali, intere strade. Una città trasformata in un vuoto, diventata il simbolo di una strategia più grande di distruzione e sfollamento. E non è certo l’unica. Da Khan Younis ad al-Mawasi, la linea è sempre la stessa: evacuazioni forzate, quartieri scomparsi, una zona cuscinetto che cresce ogni settimana, metro dopo metro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it