TerrorIslam a Roma | da Al Qaeda alla Jihad così si progettano gli attentati nelle moschee abusive

Le moschee abusive di Roma sono state al centro di un'attenta attività investigativa, poiché rappresentano un terreno fertile per il radicalismo islamico e le minacce alla sicurezza. Dopo l’11 settembre 2001, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, smascherando cellule estremiste e attentati pianificati nel sottobosco del terrorismo. Ma quanto è ancora diffusa questa minaccia nel tessuto urbano della capitale?

Dalla cellula di al Qaeda all'estremista che in tv aveva giustificato gli attentati di Parigi. Nel sottobosco delle moschee abusive di Roma, nel corso degli anni, le forze dell'ordine hanno intercettato focolai di radicalismo, predicazioni opache e potenziali minacce alla sicurezza nazionale. Ma se dopo l'11 settembre 2001, data del terribile attentato alle Torri Gemelle di New York, le moschee illegali sono finite nel mirino delle forze dell'ordine, con l'avvento di Isis l'attenzione si è spostata anche sul web. Tuttavia, secondo fonti del Viminale, il monitoraggio di questi luoghi, resta costante ancora oggi anche per questioni legate all'ordine pubblico.

Nuove esplosioni in diverse zone di Teheran, le autorità: «Moschee e metro come rifugi». L'Idf: «Colpito il quartier generale nucleare» | Stop voli Ita e Lufthansa da Roma a Tel Aviv | Caccia a Khamenei - Un'altra notte di tensione e scontri tra Israele e Iran scuote il Medio Oriente. Le esplosioni a Teheran, i rifugi improvvisati e le operazioni militari si moltiplicano, mentre il quartier generale nucleare viene colpito e i voli da Roma a Tel Aviv vengono sospesi.

Roma, ecco il TerrorIslam: da Al Qaeda alla Jihad, così si progettano gli attentati nelle moschee abusive; Sgominato gruppo jihadista «Chiamata alle armi Italia»: arresti a Bologna, Milano, Monfalcone e Spoleto; Terrorismo a Roma: arrestato Saber Hmidi, sostenitore di Al Qaeda.

Roma, ecco il TerrorIslam: da Al Qaeda alla Jihad, così si progettano gli attentati nelle moschee abusive - Dalla cellula di al Qaeda all’estremista che in tv aveva giustificato gli attentati di Parigi. Da iltempo.it

Attentato in Canada, sale la preoccupazione alla Moschea di Roma - Il Messaggero - «L'attentato avvenuto ieri sera in una moschea di Quebec City, in Canada, dimostra che i terroristi non risparmiano nessuno, nemmeno i luoghi di culto islamici». Si legge su ilmessaggero.it