In risposta al caldo record che sta colpendo mezza Europa, la Lombardia e altre 12 regioni italiane hanno deciso di fermare temporaneamente i lavori all'aperto. Con temperature superiori ai 40°C, il divieto sarà in vigore nei giorni con rischio "alto" per tutelare la salute di chi lavora sotto il sole. Questa misura dimostra come la sicurezza venga prima di tutto, mettendo al riparo le persone dai pericoli di un’ondata di calore senza precedenti.

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

La Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto per il caldo record | Temperature sopra i 40 gradi in mezza Europa - Il caldo intenso ha investito tutta l'Europa, con temperature record oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania, dalla Grecia alla Spagna. Da msn.com

Caldo, arriva l’ordinanza: in Lombardia stop al lavoro all’aperto - La Regione accoglie l’istanza dei sindacati: sospese le attività lavorative con esposizione prolungata al sole ed elevato sforzo fisico dalle 12. Riporta ilgiorno.it